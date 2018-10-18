​Египетские СМИ сообщили, что в Хургаде российских туристов ждут нуждающиеся в ремонте отели и автобусы

Возобновление чартерных авиаперевозок из России на египетские курорты эксперты обсудили накануне встречи президентов двух стран. Планировалось, что туристы смогут отправиться в Хургаду уже в середине ноября, а в феврале 2019 года объемы чартерных перевозок выйдут на максимальные объемы. Об этом пишет издание Almasryalyoum со ссылкой на источники в управлении гражданской авиации АРЕ.

Член египетско-российского делового совета Мустафа Халил сообщил, что большинство отелей на курортах в Хургады и Шарм-эль-Шейха нуждаются в ремонте и обновлении. Но, заверил он, первые три месяца проблем с размещением туристов не будет из-за слабого потока. То же самое касается и наземного транспорта: на первое время его хватит, но потом по мере нарастания туристического потока принимающим компаниям придется задуматься о покупке новых автобусов, передает АТОР.

Что касается авиационной безопасности, египетские эксперты заверили российских, что аэропорты готовы принять любое количество российских чартерных рейсов, предоставив «беспрецедентные возможности для российских туристов, особенно при оформлении виз в аэропортах».

17 октября президент России Владимир Путин объявил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. При крушении самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

Прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир возобновлены с апреля 2018 года.