​В Крыму объявлен трехдневный траур в связи с трагедией в колледже Керчи

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры.

Напомним, что днем в среду, 17 октября, в Керчи (Крым) произошел взрыв, но люди погибли и в результате огнестрельных ранений. Количество погибших во время ЧП составило 20 человек, сегодня скончался еще один пострадавший. «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», - уточнили в СКР.

«По предварительным данным, в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки, - сообщала накануне пресс-служба ведомства. - В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва».

Уголовное дело изначально было возбуждено по статье "террористический акт", но позже было переквалифицировано на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом».