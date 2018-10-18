​«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ создают новую авиакомпанию для региональных перевозок

Сбербанк и ВТБ по поручению правительства РФ разрабатывают бизнес-план по созданию новой авиакомпании для региональных перевозок. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

Новая авиакомпания будет создана не раньше 2019 года. Ожидается, что ее пассажиропоток составит 6-10 миллионов человек в год.

Президент России Владимир Путин, давая майские указы, поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок между городами России, минуя Москву, до 50 процентов. По данным профессора ГосНИИ гражданской авиации Александра Фридлянда, в 2017 году она составляла всего 23 процента.