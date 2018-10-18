​Сыщики Мегиона выяснили, что скончавшийся инструктор, парашют которого не раскрылся во время прыжка в тандеме с ребенком, был пьян

В суд передано уголовное дело о травмировании и девочки-подростка из-за нераскрывшегося парашюта в Мегионе.

Трагедия произошла 29 апреля 2018 года в районе Карасева озера. 15-летняя девочка совершала совместный прыжок с парашютом со старшим инструктором парашютной службы парашютно-спортивного клуба «Икар». Парашют раскрылся несвоевременно, из-за этого инструктор с ребенком упали на землю. Мужчина принял удар на себя. От полученных травм он скончался в больнице. Жизнь подростка врачам удалось спасти, ей потребовались долгое лечение и реабилитация.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

Сыщики пришли к выводу, что трагедия произошла из-за ошибки старшего инструктора.

«В ходе следствия установлено, что старший инструктор при выполнении прыжка в тандеме с несовершеннолетней девочкой находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог надлежащим образом обеспечить безопасность оказываемой услуги при осуществлении прыжка с парашютом. Кроме того, в ходе следствия установлено, что и ранее старшим инструктором оказывались услуги с нарушением требований безопасности, а именно, осуществлялись прыжки с применением парашютных систем с истекшим сроком эксплуатации», - сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Уголовное дело было возбуждено в отношении инструктора по двум статьям «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Авиационно-спортивный клуб «Икар» работал на базе муниципального молодежного автономного учреждения «Старт». На сайте учреждения сообщается, что работа клуба приостановлена.