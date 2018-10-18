Больше всех в России зарабатывают финансисты и работники в сфере добычи полезных ископаемых

Назван топ-3 самых прибыльных профессий в России. Заработок в этих сферах вдвое выше среднего.

Так, больше всего зарабатывают специалисты в сфере финансовой деятельности 87 991 рубль. На втором месте - работники в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 рубля), на третьем - информации и связи (70 839 рублей).

Выводы экспертов аналитического центра НАФИ публикует «Российская газета». По данным аналитиков, номинальная средняя зарплата по России за полугодие составила 42 521 рубль. Или 36 993 рубля после вычета подоходного налога. В долларовом эквиваленте средняя зарплата по сравнению со средней за 2017 год выросла на 46 долларов.

Меньше всех зарабатывают в таких отраслях, как гостиницы и предприятия общественного питания (25 842 рубля), сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство (28 251 рубль), водоснабжение, водоотведения, организация сбора и утилизация отходов (30 519).

Также в исследовании отмечается, что зарплата работников предприятий и компаний негосударственной формы собственности в 1,5 раза выше, чем в государственных.