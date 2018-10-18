​После трагедии в Керчи в Госдуме обсудят ужесточение порядка выдачи оружия

Замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире телеканала «Россия-24» заявил о том, что в Госдуме планируют обсудить инициативу об ужесточении правил выдачи и хранения оружия.

Также среди обсуждаемых мер парламентарий назвал блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям.

«Но непосредственно, что касается образовательной организации, важно подчеркнуть, что законодатель в свое время установил ответственным за создание безопасных условий обучения прежде всего пост охраны в учебном заведении, где, как правило, два профессиональных сотрудника охранного предприятия, которые прошли обучение, подготовку, переподготовку, сдали соответствующие экзамены, получили удостоверения», - цитирует депутата «Интерфакс».

Днем 17 октября в здание Керченского политехнического колледжа зашел студент четвертого курса Владислав Росляков. С собой у парня было ружье, разрешение на которое, по сведениям СМИ, он получил в октябре. Молодой человек открыл стрельбу. По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек - 15 студентов и пять работников колледжа. Среди погибших - подозреваемый в совершении преступления.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.