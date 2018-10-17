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​Россиянам открывают Египет

Путин договорился о восстановлении регулярного авиасообщения с Арабской Республикой

Президент России Владимир Путин договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме. Официальные переговоры глав двух государств прошли 17 октября в Сочи, сообщает РИА «Новости».

Сегодня президенты обсудили «проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх».

Советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин сообщил агентству, что технических препятствий к быстрому восстановлению турпотока в Египет из России не возникнет. По его словам, авиакомпании имеют достаточно самолетов и могут получить допуски на чартерные полеты в Египет уже через две недели, а туроператоры располагают действующими контрактами с египетскими отелями и туроператорами.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синаем. При крушении самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека.

Прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир возобновлены с апреля 2018 года.


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Сегодня в 20:01, просмотров: 183, комментариев: 0


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