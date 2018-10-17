Население России сократилось на 85 тысяч человек

По данным на 1 сентября 2018 года в России проживают 146,8 миллиона человек. С начала года население страны сократилось на 84,7 тысячи человек, сообщает Росстат.

С января по сентябрь родились 1 миллион 78,1 тысячи россиян. В 2017 году за этот же период - 1 миллион 131,6 тысячи. Число умерших выросло до 1 миллиона 247,2 тысячи человек с 1 миллиона 236,1 тысячи человек.

Естественная убыл населения составила 1691,1 тысячи человек. Миграционный прирост - 84,4 тысячи человек.