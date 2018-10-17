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​ЦИК прекратил подготовку к пенсионному референдуму

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) не поступило ни одного ходатайства, оформленного как того требует законодательство, для проведения пенсионного референдума. Поэтому прекращены все процедуры по подготовке к нему.Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

По словам Памфиловой, представленные инициативной группой, собрание которой прошло в конце сентября, материалы ЦИК не может считать официальными документами. Она констатировала, что в некоторых регионах сама «буквально тянула за уши» инициативные подгруппы от КПРФ вплоть до того, что некоторые региональные избиркомы ждали коммунистов «до ночи».

ЦИК одобрил пять формулировок вопросов от разных региональных подгрупп инициативных групп для проведения референдума о повышении пенсионного возраста в начале августа.


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Сегодня в 19:27, просмотров: 148, комментариев: 0


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