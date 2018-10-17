​В Тюмени пройдет первый окружной форум по информационной безопасности

Эксперты в области информационных технологий посетят окружной форум в Тюмени. Все вместе они обсудят пути реализации и развития данного направления.

Главными темами обсуждения станут «Информационная безопасность» (ИБ) и «Тренды развития отрасли».

Эксперты обменяются профессиональным опытом и идеями. Особое внимание будет уделено вопросу подготовки кадров – студентов факультетов информационной безопасности.

Кроме того, на форме выступят представители федеральных и региональных органов власти, организаций-регуляторов и компаний-экспертов по заявленной тематике. Вопросы, которые будут включены повестку будут интересны не только специалистам, но и более широкой аудитории.

Информационная безопасность одна из крупных областей, которая включает в себя математику (криптография), физику (утечки информации по физическим каналам), психологию (социальная инженерия), юриспруденцию (соответствие требованиям регуляторов) и информационные технологии. При этом нужно понимать, что этот перечень с течением времени только увеличивается. Ландшафт угроз, с которым должны бороться специалисты в области ИБ меняется и при том настолько стремительно, что каждые три-пять лет экспертам приходится пересматривать парадигму обеспечения безопасности организации.

Более подробную информацию о программе и участниках форума можно получить на сайте мероприятия или по телефону: (3452) 58-58-37.