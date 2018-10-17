​В совершении массового убийства в Керчи подозревают 18-летнего студента, он покончил с собой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил о том, что студент четвертого курса колледжа, которого подозревают в совершении массового убийства в колледже Керчи 17 октября, покончил с собой. По данным Mash, его тело обнаружено на втором этаже учебного заведения.



Фото: СКР

Пресс-служба Следственного комитета России (СКР) назвала имя подозреваемого - это 18-летний Владислав Росляков. Его личность установлена по видеозаписи: на ней видно, что непосредственно перед происшествием молодой человек пришел в колледж с ружьем.

Количество погибших во время ЧП увеличилось до 17 человек. «Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», - уточнили в СКР.

Уголовное дело переквалифицировано на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». «Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство», - пояснили в ведомстве.