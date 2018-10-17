​Лангепас и Урай — в лидерах по округу в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

Лангепас и Урай заняли второе место среди городов Югры по результатам первого этапа смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования ХМАО-Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году».

На первом месте — Пыть-Ях, а на втором — Когалым и Нижневартовск.

Оценка проводилась по 19 показателям деятельности. Например, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, обучение населения мерам пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности, готовность систем оповещения и информирования населения и так далее.