​Лангепас и Урай — в лидерах по округу в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

Лангепас и Урай заняли второе место среди городов Югры по результатам первого этапа смотра-конкурса «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования ХМАО-Югры в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году».
На первом месте — Пыть-Ях, а на втором — Когалым и Нижневартовск.
Оценка проводилась по 19 показателям деятельности. Например, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, обучение населения мерам пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности, готовность систем оповещения и информирования населения и так далее.
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет директор ДГХ Роман Богач // ONLINE 19 октября в 12.00