​Для создания единого транспортного коридора из Тюмени в Салехард участок автодороги «Нефтеюганск - Сургут» передали в федеральную собственность

Автомобильная дорога «Нефтеюганск – Сургут» передана из региональной в федеральную собственность. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Отрезок протяженностью 13,304 километра (с 9 по 23 км) стал частью федеральной трассы Р-404 Тюмень –Тобольск – Ханты-Мансийск», - говорится в сообщении. Ранее в ведении «Уралуправтодора» были участки с 0 до 9 километр и с 23 по 38 километр.



Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Таким образом ликвидирован транспортный разрыв на федеральной трассе Р-404 «Тюмень –Тобольск –Ханты-Мансийск».

Решение о передаче принято в соответствии с планом перспективного развития сети автодорог для создания единого транспортного коридора по маршруту «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард».