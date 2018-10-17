​Сургутский краеведческий музей приглашает на авторский четверг «Географические имена Югры»

В Сургутском краеведческом музее пройдет авторский четверг «Географические имена Югры», на котором доктор филологических наук Татьяна Сироткина расскажет почему наш город назвали Сургутом, а также ответит на многие другие вопросы.
Мероприятие запланировано на 25 октября. Начало в 18:30
Адрес: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр.
Телефон для справок: 23-85-66.
Вход свободный.
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет директор ДГХ Роман Богач // ONLINE 19 октября в 12.00