​По факту взрыва в Крыму возбуждено уголовное дело о теракте // ВИДЕО С МЕСТА ЧП

СКР возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» по факту взрыва в колледже Керчи.

«По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки. В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва», - сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что версия о теракте в Керчи рассматривается властями.

Взрыв в учебном заведении произошел днем в среду, 17 октября. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина подтвердила, что в результате происшествия 10 человек погибли и 50 пострадали. По ее словам, большинство пострадавших - дети.

По данным Керчь.ФМ обстановка в городе сейчас напряженная: к колледжу подъехали несколько БТРов и военные с автоматами, родителям сказали забрать детей из детских садов и школ района Войкова. «Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников», - передает корреспондент агентства с места событий.

Видео: kerch.fm

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал в Керчь.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в столовой колледжа. В первых сообщениях говорилось о взрыве газа.