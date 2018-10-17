​Сургутский театр «Петрушка» пригласили в Челябинск на фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей

С 19 по 22 октября в Челябинске пройдет VI Фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок». Сургутский театр актера и куклы «Петрушка» причем участие в мероприятии, представив постановку «Король Лир». Коллектив выступит 21 октября. Отметим, что победителей конкурса будут определять сами участники фестиваля путем тайного голосования. Также известные театральные критики и режиссеры выступают в качестве экспертного совета.

В этом году участниками события станут профессиональные творческие коллективы из пяти городов: Санкт-Петербург, Пермь, Вологда, Сургут и Ханты-Мансийск.

Фото из архива театра «Петрушка».