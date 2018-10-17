​В Керчи при взрыве в техникуме погибли люди

Днем в среду, 17 октября, в Керчи (Крым) произошел взрыв. По предварительным данным, погибли до десяти человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Местные СМИ также сообщают о десяти погибших и 50 раненных. Керчь.ФМ пишет, что взрыв прогремел в столовой керченского металлургического техникума. Пострадавших с места происшествия увозят на автобусах.

Видео: kerch.fm