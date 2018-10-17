Послушайте! В Сургуте стартует Фестиваль экспериментального звука

19 октября в 19:00 в КЦ «Порт» стартует Фестиваль экспериментального звука. Это первый в округе проект подобного рода и масштаба.

В рамках фестиваля на площадке культурного центра соберутся музыканты, композиторы, саунд-артисты и медиахудожники, многие из которых ради участия в мероприятии прибудут из Москвы. Каждый из них по-своему уникален и развивает собственные идеи, однако их всех объединяет одно — участники фестиваля специализируются на экспериментах со звуком.

Проект включает в себя три насыщенных дня со столичными гостями (19, 20 и 21 октября) и один (3 ноября) — с региональными представителями экспериментального жанра.

Выставка «Вокруг звука» с интерактивными объектами и саунд-артом, которая откроется в рамках фестиваля, продлится вплоть до 18 ноября.

Итак, что же ждет зрителей и слушателей фестиваля?

Пятница, 19 октября

В 19:00 состоится открытие Фестиваля экспериментального звука и презентация интерактивной выставки «Звук вокруг».

Один из участников фестиваля, Олег Макаров, занимающийся экспериментами на пересечении различных видов искусства с радиоэлектроникой, программированием и прочими смежными областями, представит публике лекцию-концерт, которая покажет, как можно использовать среду визуального программирования Max/MSP для создания лупов (звуковых петель).

Завершит первый день лекция «Экспериментализм и искусство звука», которую проведет главный российский историк и теоретик звука и всего, что с ним связано, — Андрей Смирнов.

Вход 250 рублей.

Суббота, 20 октября

В 18:00 начнется коллективная импровизация «Multioperator» с мультиинструменталистом Александром Сереченко (проект Solo.Operator). При помощи специального приложения для смартфона вместе с исполнителем создадут общее музыкальное произведение.

Затем музыканты Кира Вайнштейн (группа KiraLao) и Михаил Мясоедов (Brinstaar) сыграют импровизационный лайв, используя в качестве единственного музыкального инструмента обычный велосипед.Естественно, со всяческими лупами и хитрыми примочками.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2714668/track/23526745'>He Was A Woman</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3708392'>Kira Lao</a> на Яндекс.Музыке

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4623206/track/36680094'>Iitori</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5286450'>Brinstaar</a> на Яндекс.Музыке

Вход 250 рублей.

Воскресенье, 21 октября

В 17:00 стартует третий день фестиваля.

Он будет интересен и взрослым, и детям. Евгения Недосекина из «Плэйтроники» проведет воркшоп «Музыкальные овощи». При помощи музыкального устройства под названием «плэйтрон» она заставит звучать любые объекты. Даже фрукты и овощи! Участники воркшопа научатся музицировать, играть в команде и подготовят выступление.

Вход 100 рублей.

Суббота, 3 ноября

В 19:00 на территории «Порта» в рамках региональной программы фестиваля можно будет увидеть выступление Летучего театра, а также музыкантов-электронщиков Stroptivyyи Nixitoz.

Вход 100 рублей. Все подробности во встрече: https://vk.com/festzvuka и по телефону 24-25-62