Послушайте! В Сургуте стартует Фестиваль экспериментального звука

19 октября в 19:00 в КЦ «Порт» стартует Фестиваль экспериментального звука. Это первый в округе проект подобного рода и масштаба.
В рамках фестиваля на площадке культурного центра соберутся музыканты, композиторы, саунд-артисты и медиахудожники, многие из которых ради участия в мероприятии прибудут из Москвы. Каждый из них по-своему уникален и развивает собственные идеи, однако их всех объединяет одно — участники фестиваля специализируются на экспериментах со звуком.
Проект включает в себя три насыщенных дня со столичными гостями (19, 20 и 21 октября) и один (3 ноября) — с региональными представителями экспериментального жанра.
Выставка «Вокруг звука» с интерактивными объектами и саунд-артом, которая откроется в рамках фестиваля, продлится вплоть до 18 ноября.
Итак, что же ждет зрителей и слушателей фестиваля?
Пятница, 19 октября
В 19:00 состоится открытие Фестиваля экспериментального звука и презентация интерактивной выставки «Звук вокруг».
Один из участников фестиваля, Олег Макаров, занимающийся экспериментами на пересечении различных видов искусства с радиоэлектроникой, программированием и прочими смежными областями, представит публике лекцию-концерт, которая покажет, как можно использовать среду визуального программирования Max/MSP для создания лупов (звуковых петель).
Завершит первый день лекция «Экспериментализм и искусство звука», которую проведет главный российский историк и теоретик звука и всего, что с ним связано, — Андрей Смирнов.
Вход 250 рублей.
Суббота, 20 октября
В 18:00 начнется коллективная импровизация «Multioperator» с мультиинструменталистом Александром Сереченко (проект Solo.Operator). При помощи специального приложения для смартфона вместе с исполнителем создадут общее музыкальное произведение.
Затем музыканты Кира Вайнштейн (группа KiraLao) и Михаил Мясоедов (Brinstaar) сыграют импровизационный лайв, используя в качестве единственного музыкального инструмента обычный велосипед.Естественно, со всяческими лупами и хитрыми примочками.
Вход 250 рублей.
Воскресенье, 21 октября
В 17:00 стартует третий день фестиваля.
Он будет интересен и взрослым, и детям. Евгения Недосекина из «Плэйтроники» проведет воркшоп «Музыкальные овощи». При помощи музыкального устройства под названием «плэйтрон» она заставит звучать любые объекты. Даже фрукты и овощи! Участники воркшопа научатся музицировать, играть в команде и подготовят выступление.
Вход 100 рублей.
Суббота, 3 ноября
В 19:00 на территории «Порта» в рамках региональной программы фестиваля можно будет увидеть выступление Летучего театра, а также музыкантов-электронщиков Stroptivyyи Nixitoz.
Вход 100 рублей. Все подробности во встрече: https://vk.com/festzvuka и по телефону 24-25-62
О капремонте, ветхом жилье и обустройстве мусорных полигонов расскажет директор ДГХ Роман Богач // ONLINE 19 октября в 12.00