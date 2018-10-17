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​SNGB-Night: специальные условия на покупку квартир от Брусники

SNGB-Night: специальные условия на покупку квартир от Брусники

Паркинг от 49 000 руб. и кладовка за 50 000 руб.! 26 октября для клиентов SNGB-Night, желающих приобрести квартиру в квартале «Новин», будут действовать особые условия на покупку!

Участников программы «Профсоюзный дисконт» ждут дополнительные скидки! Специальные условия предложены компанией Брусника!

Такие выгодные условия можно получить при оформлении заявки на покупку новой квартиры в квартале «Новин» в Сургуте и использовать её, придя в офис компании Брусника по адресу: Югорский тракт, 2/1.

На мероприятии вам помогут выбрать подходящую квартиру, соответствующую вашим желаниям, и разобраться в условиях ипотечного кредитования.

В эту ночь клиентам:

расскажут о новых проектах компании Брусника в Сургуте;

подберут оптимальные и выгодные способы покупки квартиры.

Приходите 26 октября в РК «Вавилон» с 17-00 и проведите вечер пятницы с пользой!

Вход на вечеринку SNGB-Night с участием группы «Мираж» (22-00) – по сертификатам, которые выдаются с 3 сентября до 25 октября 2018 года в офисах Сургутнефтегазбанка в ХМАО-Югре при оформлении банковской карты Visa Platinum или страховании карты Visa Platinum.

Подробности – на www.sngb.ru/sngb-night.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 84, комментариев: 0


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