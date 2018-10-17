Ночная распродажа недвижимости: скидка от ГК «Северстрой» на пул квартир!

Не упусти свою выгоду! Только 26 октября в 17:00 часов на ночной распродаже недвижимости SNGB-Night двойная скидка на квартиры от ГК «Северстрой»! Скидка по ипотеке от Сургутнефегазбанка плюс скидка от застройщика, итого двойная выгода! Новый год в новом доме!

Арифметика двойной скидки на SNGB-Night: дополнительная скидка - 1% по ипотеке от СНГБ, плюс скидка - 5% от компании Северстрой. Скидки распространяются на квартиры ЖК «Любимый», дом № 4.

Ждем всех 26 октября в РК «Вавилон» на ночную распродажу недвижимости!