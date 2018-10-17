​Госавтоинспекция Югры обратилась с предупреждением к водителям и пешеходам из-за выпавшего снега

В Югре ожидается ухудшение дорожной обстановки из-за выпавшего снега. Госавтоинспекция округа обратилась к автомобилистам и пешеходам с просьбой учитывать погодные условия.

«Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. В первую очередь, гололед может появляться на мостах и в низинах. Всем хорошо известно, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. И все же не лишним будет напомнить, что снегопад, гололед, значительно осложняют управление транспортным средством, а значит, повышается вероятность возникновения аварий», - говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекторы напомнили, что при движении на автомобилях стоит учитывать увеличение тормозного пути на свежевыпавшем снегу, ограничение видимости, метеорологические условия и наличие на открытых участках автодороги порывов шквального бокового ветра.

«Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, о недопустимости езды в зимний период на изношенной и «летней» резине», - предупредили в УГИБДД.

Стоит отметить, что, по прогнозам Ханты-Мансийского гидрометцентра, снегопады в округе продолжат идти 18 и 19 октября.