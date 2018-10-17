​Снег, медведь и письмо Татьяны: Театр им. Вахтангова приезжает в Сургут с культовым спектаклем «Евгений Онегин»

27 и 28 октября в 19.00 в ДИ «Нефтяник» состоятся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В эти дни сургутянам выпадет уникальный шанс воочию увидеть легендарного «Евгения Онегина».

Почему легендарного? Потому что этот спектакль — не только своего рода визитная карточка театра им. Вахтангова, но и в целом значимое явление в театральной среде. Нечасто режиссеры храма Мельпомены обращаются к трактовкам сложнейшего «Евгения Онегина». Превалируют чтецкие программы и оперные интерпретации этого произведения.

Однако усилиями худрука театра, режиссера Римаса Туминаса и его труппы «энциклопедия русской жизни» Пушкина получила захватывающее и яркое воплощение.

Увидите ли вы философское размышление в поэтической форме? Не только. Будет ли на сцене главенствовать хрестоматийная история любви? Не совсем. «Евгений Онегин» неоднозначен. Это прежде всего попытка раскрыть истинную сущность загадочной русской души.

А «Евгений Онегин» глазами «вахтанговцев», помимо прочего, подарит зрителю великолепные декорации и костюмы, режиссерские находки, переплетения сюжета и отступлений, а также отменную актерскую игру.

В главных ролях: Алексей Гуськов

Евгений Пилюгин

Евгения Крегжде

Ольга Лерман

Людмила Максакова

Ирина Купченко

Артур Иванов

Продолжительность спектакля: 3 часа 30 минут с одним антрактом.

Билеты можно приобрести в кассах ДИ «Нефтяник» (Югорский тракт, 5).

Бронирование билетов по телефону: 414-321.

Справка: Премьера спектакля «Евгений Онегин» состоялась 13 февраля 2013 года. Постановка стала лауреатом первой театральной премии «Хрустальная Турандот» (за лучший спектакль сезона 2012 - 2013), лауреатом театральной премии «МК» (За лучший спектакль сезона 2012 - 2013), обладателем приза дирекции фестиваля «Балтийский дом» (2013), лауреатом премии СТД «Гвоздь сезона» (2014), лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» (2014) и обладателем спецприза фестиваля в Сполето (2016).