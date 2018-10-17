​Mercedes-Benz из Нижневартовска вошел в десятку самых невыгодных для страховщиков автомобилей

Специалисты «АльфаСтрахования» составили рейтинг топ-10 автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие страховые возмещения с 2016 по 2018 год. В большинстве случаев выплаты производились при полной гибели машины после ДТП, когда ремонт был экономически нецелесообразен.

Самым дорогим для страховщиков стал рязанский Mercedes-Benz SL-Klasse. Владельцу авто за нее выплатили 12,8 миллиона рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Mercedes-Benz S 65 AMG, возмещение за который составило 11,8 миллиона рублей от Воронежского филиала. На третьем месте угнанный московский Mercedes-Benz G-Klasse (10,8 миллиона рублей).

Далее по седьмую строчку рейтинг продолжают московские автомобили: Mercedes-Benz AMG G63 (10 миллионов рублей), Rolls-Royce Wraith (10 миллионов рублей), после следуют Porsche Cayenne Turbo (10 миллионов рублей) и Mercedes-Benz GLE-Klasse (9,3 миллиона рублей).

Восьмым в рейтинге стал нижневартовский Mercedes-Benz Actros 3341 AK (9,2 миллиона рублей). А замыкают десятку тюменский грузовой автомобиль MAN TGS (9,2 миллиона рублей) и московский Mercedes-Benz S-Klasse (9,1 миллиона рублей), уничтоженный пожаром.