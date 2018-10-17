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​Доступность ипотеки в Югре снизилась

Эксперты видят причину в росте среднего размера ипотечного кредита

Размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для обслуживания среднего ипотечного кредита, в Югре вырос на 3,9 процента - с 72,6 тысячи рублей в апреле до 75,4 тысячи рублей в октябре 2018 года. Таковы данные исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Впрочем, доступность ипотеки для жителей округа снизилась меньше, чем в среднем по стране. В России размер дохода «комфортного» для обслуживания ипотеки увеличился за этот период на 8,7 процента - до 70,3 тысячи рублей. В соседних регионах показатели также хуже. На Ямале этот показатель вырос на 8,8 процента (с 79,7 до 86,7 тысячи рублей), в Тюменской области - на 5,2 процента (с 55,5 до 58,4 тысячи рублей).

«В последние полгода доступность ипотеки несколько снизилась, вернувшись на уровень середины прошлого года. По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился - помимо сокращения размера первоначального взноса, снизились и процентные ставки по ипотеке. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. », - прокомментировал результаты исследования генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Эксперты рекомендуют заемщика планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 163, комментариев: 0


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