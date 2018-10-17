​Всемирный банк посчитал количество бедных в мире

Больше 1,9 миллиарда (26,2%) человек в мире в 2015 году жили на 3,2 доллара в день, 3,4 миллиарда (46%) - на 5,5 доллара в день. Данные двухгодичного доклада Всемирного банка (ВБ), посвященного проблеме бедности, публикуют «Известия».

Доля самого нищего населения (живущего на 1,9 доллара в день) уменьшилась на десять процентов. При этом замедлились темпы борьбы с бедностью. По данным экспертов, это связано с экономическим развитием в результате которого сложилась ситуация, когда большая часть бедного населения мира проживает в благополучных странах.

Лучше всего справляются с проблемой бедности Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Там доход беднейших 40 процентов населения в среднем рос на 4,7 процента с 2010 по 2015 годы.