​Опрос: Отношение россиян к западным странам ухудшилось

В сентябре 2018 года прекратилось улучшение отношения жителей России к западным странам, которое отмечалось с весны 2018 года, констатируют социологи «Левада-центра».

По данным последнего опроса, число россиян, которые хорошо относятся к Соединенным Штатам Америки, в сентябре составило 34 процента, уменьшившись с июля на восемь процентов. Количество опрошенных, заявивших о плохом отношении к США, напротив, выросло за этот же период на 14 процентов, достигнув 54 процентов.

К странам Европейского Союза хорошо относятся 39 процентов опрошенных (-3%), плохо - 46 процентов (+9%).

Хорошее отношение к Украине высказали 33 процента респондентов (-4%), плохое - 55 процентов (+6).

К Китаю с июля по сентябрь отношение улучшилось - с 70 до 75 процентов.

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