​В Югре в суд передано дело госавтоинспектора, пускающего по дорогам округа негабарит за взятки

Бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району пойдет под суд за коррупционное преступление.

В пресс-службе прокуратуры Югры рассказали, что госавтоинспектор с 2016-го по 2017 год получал взятки от руководителей юридических лиц за беспрепятственный проезд крупногабаритной техники по дорогам на территории Октябрьского района. Кроме того, с февраля по май 2017-го он ГИБДД вымогал у водителей транспортных средств и руководителя юридического лица деньги за несоставление протоколов об административном правонарушении.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по делу и передало его в суд.