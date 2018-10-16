​В Югре наиболее востребованы топ-менеджеры в сфере продаж

В Югре топ-менеджерам предлагают среднюю зарплату в размере 70 тысяч рублей. Чаще всего руководители требуются в сфере продаж, управления малым бизнесом и администрирования. Реже всего нужны руководители, которые разбираются в юриспруденции и инвестициях. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Основные требования, которые работодатели предъявляют к кандидатам на руководящие должности – это наличие профильного высшего образования, успешный управленческий опыт, навыки планирования и стратегическое мышление.

При этом конкуренция среди «топов» велика: на одну вакансию приходится 7,6 резюме. Как правило, на руководящие должности претендуют мужчины – им принадлежат 62% резюме. В большинстве случаев это люди в возрасте 36-45 лет.