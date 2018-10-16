​Оргкомитет ЧМ-2018 оценил эффект от футбольного турнира в 952 миллиарда рублей

Оргкомитет Чемпионата мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, оценил суммарный эффект от турнира. Согласно отчету, ЧМ принес экономике страны за пять лет, с 2013-го по 2018 го, 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП. Данные исследования публикует РИА «Новости».

«Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017-2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя», - говорится в отчете.

На подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей, а «79 процентов общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 миллиард рублей, а основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год».

Ожидается, что в пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 составит 150-210 миллиардов рублей в год. Около трети будущего эффекта придется на развитие туризма, а основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций.