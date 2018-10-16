​Сургутские кардиологи отправились покорять Эверест

Сегодня, во Всемирный день анестезиологии, врачи Окружного кардиологического диспансера принимают поздравления, находясь на горе Эверест. Покорять высоту отправились заведующий отделением анестезиологи и реанимации №1 Олег Карлов, а также врачи-анестезиологи Алексей Захаров, Иван Волков, Алексей Мельников и Вадим Шабанов.

На своей личной странице в VK главный врач больницы Ирина Урванцева пожелала коллегам удачи в воплощении мечты. «А всем, кто сегодня на рабочем месте исполняет свой трудовой долг — спасает пациентам жизнь — силы и любви к профессии!», — отметила главврач в посте.

Кстати, путешественники поделились фотографиями невероятно красивых горных пейзажей.

Фото с личной страницы VK Ирины Урванцевой.