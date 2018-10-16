​В Югре ввели «тихий час»

Депутаты окружного парламента приняли закон «О тишине». Документ одобрен на XXI заседании думы региона, которое состоялось 16 октября.

«По обращению многих земляков мы приняли соответствующие поправки, которые запрещают проведение ремонтных работ в многоквартирных домах в обеденный перерыв с 13.00 до 15.00 часов. Как правило, югорчане в это время отдыхают, особенно мамы с маленькими детьми. Также работы, нарушающие тишину и покой граждан, запрещены в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни», - прокомментировал принятое решение спикер парламента Борис Хохряков.

Как сообщалось ранее, нарушителям «тихого часа» будет положено такое же наказание, как при нарушении запрета на ночной шум — до двух тысяч рублей физическим лицам, и до 15 тысяч — организациям.