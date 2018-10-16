​В Урае около ста человек могут остаться без работы из-за реорганизации филиала АО «Тюменьэнерго»

В Урае около 100 человек могут остаться без работы из-за реорганизации предприятия «Урайские электрические сети» (филиал АО «Тюменьэнерго»), сообщает Znak.com, ссылаясь на депутата сельского поселения Леуши Леонарда Насибуллина.
Отметим, что «Урайские электрические сети» — важное для города предприятие, так как значительно пополняет казну муниципалитета налоговыми платежами. Компания, помимо Урая, обеспечивает электроэнергией Кондинский и Советский район, Советский и Югорск.
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