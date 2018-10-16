​Тюменские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате России

С 10 по 13 октября в г. Грозный прошел чемпионат России по дзюдо. В соревнованиях приняли участия представители восьми федеральных округов России. В общей сложности было задействовано более 500 спортсменов.

Спортсменки центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» завоевали три медали в личном зачете. Первую взяла Мария Зольникова, одержавшая три победы. Она получила серебро в весовой категории до 70 кг. Вторую серебряную награду получила Дарья Давыдова, выступившая в весе до 63 кг. Еще одна бронзовая медаль досталась Айгуль Куценко, которая с тремя победами из четырех сумела пробиться на пьедестал в категории до 52 кг.

Финальным видом соревнований была командная борьба «стенка на стенку». Восемь сборных своих федеральных округов оспаривали звание лучшей. Команда Уральского федерального округа заняла третье место, выиграв у сборной Северо-Кавказского ФО (8:4).

По сумме личных наград сборная Уральского федерального округа заняла второе место и у мужчин, и у женщин, а также среди округов в целом. Спортсменки Тюменской области расположились на четвертой позиции в итоговом протоколе среди субъектов России.