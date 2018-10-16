Создание музейно-туристического комплекса на Барсовой горе начнется в 2019 году

Проект музейно-туристического комплекса на Барсовой горе начнут реализовывать в 2019 году. В администрации Сургутского района уже принято принципиальное решение о создании такого объекта и заключено соглашение с инвестором, сообщил директор историко-культурного научно-производственного центра «Барсова Гора» Виталий Малыхин.

«На данный момент мы ведем переговоры с департаментом культуры округа, потому что здесь идет речь о социальном объекте, который должен быть выкуплен в муниципальную собственность. Речь идет об обязанности инвестора построить не только гостиницу с туристическим профилем, но и музей, который станет для нас основным элементом проекта», – объяснил Виталий Малыхин.

В качестве перспективной технологии при создании музейного комплекса планируется использовать технологии дополненной реальности. В качестве эксперимента такую систему планируют использовать на Лянторском городище. В случае успеха, система будет внедрена и на Барсовой горе.

«Если у тех ребят, которые работают над дополненной реальностью в Лянторе, все получится, то мы предложим более масштабный, долгосрочный, качественный и глубокий проект на Барсовой горе. Вариант с дополненной реальностью мы считаем наиболее экономически обоснованным. Идеальным сценарием для таких историко-археологических объектов было бы создание полноразмерных копий стоянок человека на Барсовой горе, но это слишком дорого», – объяснил Виталий Малыхин.