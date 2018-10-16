​В Тюменской области открылось 11 новых производств в 2018 году

В 2018 году в Тюменской области начали свою работу 11 новых производств. В частности, сыроварня, цех по производству мясных и колбасных изделий, мусоросортировочный завод.

До конца года должны быть реализованы еще 12 проектов, среди которых:

Завершение строительства крупного животноводческого комплекса в Ялуторовском районе ООО «Петелино»;

несколько проектов, реализующихся на территории индустриального парка «Боровский»;

создание нового производства по выпуску нефтегазопромыслового оборудования, водо-нефтегазонабухающих пакеров ООО НПО «СибБурМаш»;

строительство регионального комплекса по переработке дикорастущих и садовых ягод, плодов и овощей ООО ТПК «Ягоды Плюс».

«Инвестор, приходя в территорию, сталкивается с большим количеством органов власти местного, регионального и федерального уровня. Все должны понимать, выполняя свою функцию, что работа с инвесторами – это главная задача. Каждый на своем участке деятельности должен быть максимально клиентоориентированным, относиться к предпринимателю не как к носителю денежных знаков, а как к партнеру, человеку, который помогает власти решать задачи социально-экономического развития региона», – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что по итогам 2018 года Тюменская область занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В течение последних десяти лет объем промышленного производства стабильно увеличивался и в итоге вырос более чем в три раза.