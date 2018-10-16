​SNGB-Night: Авторские подарки от эксклюзивного партнера мероприятия – СО «Сургутнефтегаз»

Только 26 октября на SNGB-Night всех посетителей мероприятия ждут авторские подарки при покупке страхового полиса.

Также консультанты Страхового общества «Сургутнефтегаз» будут работать всю ночь, чтобы помочь клиентам подобрать выгодные страховые решения, разобраться в условиях договора ипотечного страхования.

Клиентам расскажут:

что такое ипотечное страхование и от каких рисков можно защитить квартиру, купленную в ипотеку;

как определяется страховая сумма и уплачивается страховая премия;

в результате каких непредвиденных ситуаций страховая компания выплатит банку неоплаченную часть кредита вместо вас;

на какой срок заключается договор ипотечного страхования.

Приходите 26 октября в РК «Вавилон» и проведите вечер пятницы с пользой!