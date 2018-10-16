​В начале 2019 года в России ожидается резкий рост цен на бензин

С 1 января следующего года возможен резкий рост цен на бензин. К этому приведет рост ставок акцизов на моторное топливо в полтора раза. Чтобы стабилизировать ситуацию потребуется принятие дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

Соответствующий прогноз содержится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает «Российская газета».

В заключении указывается, что повышение акцизов - это фактор, который способствует росту инфляции. «Для стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива потребовалось принятие мер, в частности, было принято решение об отмене повышения акцизов на бензин с 1 июля, а существующая ставка была снижена», - напомнили аудиторы Счетной палаты о ситуации, которая сложилась весной этого года.

Стремительный рост цен на бензин весной этого года связывали дорожавшей нефтью и ослаблением рубля. Чтобы замедлить рост цен на топливо правительство РФ отменило повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена.