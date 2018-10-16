В Сургуте создадут онкологический центр

Власти округа собираются выкупить в Сургуте стеклянное здание на улице Энергетиков рядом с поликлиникой № 3. В нем хотят разместить онкологический центр, сообщил депутата думы Югры Ринат Айсин на своей странице во «Вконтакте».

«На комитете по бюджету я задал вопрос относительно той самой «стекляшки» на улице Энергетиков. Получил утвердительный ответ, что данный объект будет выкупаться под онкоцентр. Сейчас этот вопрос прорабатывается и, я думаю, что до декабря мы этот объект каким-то образом приобретем в собственность округа», – рассказал Ринат Айсин.

Напомним, это здание начало строиться в 2013 году под медицинские цели – администрация Сургута планировала выкупить его для нужд поликлиники № 3. Однако затем сфера здравоохранения была передана в округ, что затормозило процесс. После этого судьба здания оказалась в подвешенном состоянии, а застройщик долгое время не мог найти покупателя на объект.

Подробнее об этой ситуации портал siapress.ru писал в прошлом году.