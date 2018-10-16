​Пострадавшие в потасовке с Кокориным и Мамаевым Пак и Гайсин получили госнаграды

Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина – орденом Александра Невского. Указ, подписанный 11 октября, опубликован на портале правовой информации, сообщают «Ведомости».

Уточняется, что чиновники получили награду за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей.

Пак и Гайсин стали участниками инцидента с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым утром 8 октября в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве.

Читайте также:

Мамаево побоище

