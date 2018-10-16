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​В РПЦ объявили о разрыве с отношений с Константинополем

Русская православная церковь (РПЦ) разрывает отношения с Константинополем. Решение принято на заседании Священного синода РПЦ, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Оно стало ответом на действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Официальное заявление Священного синода опубликовано на сайте РПЦ. На брифинге после заседания глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион пояснил журналистам, что это было «вынужденное решение», «к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата», которые с точки зрения РПЦ являются «беззаконными и канонически ничтожными».

«Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля», - цитирует митрополита «Интерфакс».

Для мирян это означает, что они не могут причащаться в храмах церкви Константинопольского патриархата, а иерархи и священники не смогут совершать совместные богослужения.


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Сегодня в 08:52, просмотров: 135, комментариев: 0


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