Владимир Путин может провести Совет по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске в конце октября

Президент России Владимир Путин может стать амбмссадором Совета по межнациональным отношениям, который намечен на конец октября - через неделю после трехдневного форума "Югра многонациональная". Мероприятие состоится в столице региона с 19 по 21 октября.

О приезде главы государства сообщает агентство «URA.RU» о ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

"Экспертами регионального форума выступят координатор московской школы активации гражданственности Ирина Галанова, а также старший научный сотрудник РАН Владимир Зорин, - сообщает издание. - Оба эксперта входят в состав Совета по межнациональным отношениям, который и должен провести Владимир Путин в Ханты-Мансийске 26 октября".

Официально информация пока не подтвердилась.

