В российской экономике наметился спад

Рост ВВП в России в августе снизился с 1,8 до одного процента. Такая информация содержится в докладе Минэкономразвития «Картина экономики. Сентябрь 2018 года», сообщает Lenta.ru.

«Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур», — говорится в документе.

Также рост замедлился в промышленности и транспорте. Главный тормоз — металлургия, рынку которой в августе была свойственна повышенная волатильность. Перекрыть ее не смогли даже высокие темпы роста обрабатывающей промышленности и машиностроения.

Снижался в августе и потребительский спрос, а инвестиции в основной капитал показали нулевой результат — второй месяц подряд после нескольких месяцев роста.

Инфляция (в годовом выражении) в августе выросла с 3,1 до 3,4 процента. «Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции», — говорится в докладе.