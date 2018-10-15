Общественники нашли на берегах рек Югры десятки брошенных кораблей

На берегах рек Югры обнаружены десятки брошенных судов. Они были найдены экспертами ОНФ в ходе очередного мониторинга береговых линий Оби и Иртыша. По словам активистов, вдоль главных речных артерий региона ржавеют десятки судов.

«Мы прошли почти 30 километров вдоль прибрежной линии поселков Кирпичный, Луговской, Белогорье, Троица, и периодически натыкались на баржи, понтоны и их остатки, судовые механизмы, проволоку. Оказалось, что берега Оби и Иртыша полны металлолома», – рассказал член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица.

В ОНФ заявляют, что в новой госпрограмме округа по экологической безопасности нет мероприятий по очистке берегов рек Югры от брошенных судов. Это может привести к тому, что один из пунктов указа президента России Владимира Путина не будет выполнен.

Эксперты ОНФ в Югре направили обращение в администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и прокуратуру округа принять необходимые меры по очистке береговой линии.