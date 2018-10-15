​Кампания Utair «Туда, где вас ждут» удостоена престижной награды

Наружная реклама Utair «Туда, где вас ждут» получила на российском профессиональном конкурсе ADCR Awards награду «Art-Серебро» в подкатегории Magazine & Trade Advertising категории Print & Outdoor. Кроме того, рекламный ролик Utair «В родной город» вошел в шорт-лист подкатегорий TV/Cinema Commercials и Online/Viral Videos. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Utair рад, что кампанию «Туда, где вас ждут» оценили участники Клуба Арт-директоров России. Авиакомпания благодарит всех, кто участвует в продвижении нового бренда Utair. После запуска кампании «Туда, где вас ждут» о миссии Utair — сближать людей большой страны с тем, что для них важно — узнали по всей России. Скоро авиакомпания выпустит новый мини-фильм, в котором расскажет другую историю о путешествиях в родные места», — отметила вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина.

Ребрендинг авиакомпании начался в октябре 2017 года. Кампанию «Туда, где вас ждут» разработало креативное агентство Friends Moscow. Наружная реклама состояла из фотографий обладателя премии World Press Photo Александра Гронского с изображениями хрущевок, которые можно найти в любом городе России. Рекламные ролики представляли собой эмоциональные мини-фильмы, главной темой которых стала встреча с родными.