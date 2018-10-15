​В Тюменской области завершается сбор урожая

Аграрии Тюменской области обмолотили 96,8 процента от общей площади зерновых и зернобобовых культур, которая составляет 661,6 тыс. га. Валовой сбор в первоначальном весе составил 1 млн 350 тысяч тонн. Наивысшая урожайность получена хозяйствами Заводоуковского городского округа – 33 ц/га.

«Труд на земле никогда не был легким. И этот год ещё раз проверил аграриев на прочность. Пришлось пройти немало испытаний, чтобы вырастить и собрать достойный урожай. И сейчас с уверенностью можно сказать, что и эту проверку вы успешно прошли и еще раз подтвердили свой профессионализм – на сегодня Тюменская область уже на 100 процентов обеспечена зерном и овощами», – отметил в поздравлении губернатор Александр Моор.

Среди технических культур на сегодняшний день обмолочено 88 процентов от плана. Собрано более 48 тысяч тонн при средней урожайности 11 ц/га. Наивысшая урожайность получена хозяйствами Исетского района – 22 ц/га.

Кроме того, селяне продолжают убирать с полей картофель и овощи открытого грунта. Картофель убран с 8717 га. Собрано более 228 тыс. тонн при урожайности 262 ц/га. Овощи открытого грунта убраны на 86 процентах площадей. Собрано свыше 45 тыс. тонн при урожайности 415 ц/га.

Напомним, что накануне, труженики села отмечали профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.