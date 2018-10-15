​Навальный ждал, что ему предъявят обвинение по уголовному делу, но не дождался

Днем в понедельник, 15 октября, оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что его вызвали на допрос и готовятся предъявить обвинение по уголовному делу о клевете, возбужденному в 2016 году. Эту информацию «Интерфаксу» подтвердил адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Ожидалось, что обвинение будет предъявлено в 16.00 мск. Однако визит Навального в МВД завершился иначе, о чем он написал в соцсети: «Прихожу сейчас в МВД для предъявления обвинения. Следователь даёт мне стандартную бумагу с разъяснением прав: вот, ознакомьтесь и подпишите. Подписываю бумагу. Следователь: всё, можете идти, будем на связи».

Отказ о предъявления обвинения оппозиционер связывает с резонансом этой темы в СМИ.

14 октября Алексей Навальный освободился из спецприемника после двух административных арестов подряд.