На снос ветхого жилья в Югре собираются выделить аж 17 миллиардов рублей

Сегодня состоялось заседание Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике окружной думы, после которого председатель думы Борис Хохряков сообщил журналистам дополнительную информацию об изменениях в бюджете на 2018 год. Особое внимание уделяется решению жилищного вопроса

«Сегодня было принято серьезное, историческое решение на комитете по бюджету, – заявил Хохряков. – Я думаю, что завтра на заседании думы депутаты поддержат распределение дополнительных доходов. Реально у нас в округе проблема со сносом ветхого, аварийного жилья, балков. И поэтому на сегодняшний день у нас выделено 10,5 миллиардов рублей на решение этих вопросов».

Это даст возможность снести оставшиеся 2,5 тысячи балков (из десяти тысяч, которые насчитывались в 2010 году). На все про все отводится 2019 год.

«Даже в самые хорошие годы мы на решение жилищной проблемы в округе выделяли не более 11 миллиардов рублей в год. На сегодняшний день с этим решением, которое, надеюсь, завтра депутаты поддержат, будет выделено более 17 миллиардов рублей», — добавил Борис Хохряков.

На сегодняшний день это самая крупная сумма, которая выделялась на подобные цели.