Лангепас одним из первых закроет вопрос с расселением людей из деревяшек

В Лангепасе заканчивается возведение многоквартирного дома в первом микрорайоне города. На данный момент строители занимаются внутренней отделкой здания.

В нем для жителей последних деревянных домов муниципалитета готовят 172 квартиры. На эти цели из окружного и местного бюджета выделены почти 450 млн рублей.

Таким образом Лангепас одним из первых в Югре решит вопрос переселения жителей из ветхого, аварийного и балочного фонда.