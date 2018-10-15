Лангепас одним из первых закроет вопрос с расселением людей из деревяшек

В Лангепасе заканчивается возведение многоквартирного дома в первом микрорайоне города. На данный момент строители занимаются внутренней отделкой здания.
В нем для жителей последних деревянных домов муниципалитета готовят 172 квартиры. На эти цели из окружного и местного бюджета выделены почти 450 млн рублей.
Таким образом Лангепас одним из первых в Югре решит вопрос переселения жителей из ветхого, аварийного и балочного фонда.
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