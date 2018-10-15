Гимнастка из Сургута выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх

Сургутская гимнастка Ксения Клименко выиграла золотую медаль на III юношеских олимпийских играх, который проходят в эти дни Буэнос-Айресе. 14-летняя спортсменка первенствовала в соревнованиях на брусьях, заработав 14,266 балла, что позволило ей обыграть соперниц из Италии и Китая. В общем медальном зачете сборная России на данный момент идет на первом месте, имея в своем активе 24 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.