​Синоптики предупредили югорчан о гололедице и усиливающемся ветре

В северо-западных и центральных районах Югры во вторник, 16 октября, ожидаются неблагоприятные погодные явления. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

«В течение суток местами ожидаются гололедные явления: налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах - гололедица», - говорится в сообщении на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, снегопады будут идти до середины недели. Температура по ночам будет опускаться до минус пяти, днем - от нуля до плюс пяти.